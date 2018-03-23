Число погибших при нападении на супермаркет во Франции достигло трех

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По последним данным, три человека погибли при захвате заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, сообщает в пятницу сайт газеты Le Figaro.

Еще три человека получили ранения.

Как сообщалось, мужчина, совершивший нападение - выходец из Марокко. Он известен правоохранительным органам.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".