Минобороны РФ отвергло подозрения в нанесении ударов по Восточной Гуте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ опровергло сообщения ряда западных СМИ о том, что российские самолеты нанесли удары зажигательными бомбами в Восточной Гуте.

"Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и, тем более, не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Так в Минобороны РФ в пятницу отреагировали на сообщения ряда западных СМИ, которые сообщили, ссылаясь на организации "Белые каски" и "Обсерваторию прав человека в Сирии", об ударах ВКС России по населенному пункту Арбил в Восточной Гуте.

"Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, - "Белых касок", а также британской так называемой "Обсерватории по правам человека в Сирии", - заведомая ложь", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В заявлении военного ведомства РФ говорится: "Опросы сотен жителей Восточной Гуты, вышедших в безопасные районы при содействии российского центра примирения, показали, что так называемые представители "Белых касок" действуют только в районах, подконтрольных террористам "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка). Никакой помощи от них жители Восточной Гуты никогда не получали".

"То же самое подтверждают и представители группировок вооруженной оппозиции, принявшие решение выехать из Восточной Гуты в зону деэскалации Идлиб", - сообщили в Минобороны РФ.