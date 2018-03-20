Российские военные сообщили о выводе большинства мирных жителей из Восточной Гуты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Выход мирных жителей из сирийской Восточной Гуты продолжается, поток беженцев идет на спад, заявил журналистам представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии Российского центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из района Восточной Гуты. Поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории", - сказал Золотухин.

"В настоящее время осуществляется выход отдельных групп граждан. Российский центр по примирению враждующих сторон сосредоточил свои усилия на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах временного размещения", - отметил он.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев.

С 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Первыми гуманитарный коридор в ночь на 2 марта пересекли двое детей.