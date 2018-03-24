Трамп ограничил трансгендеров в праве служить в американской армии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал приказ о запрете на службу в армии для трансгендеров, за исключением "исключительных обстоятельств. Как передает NBC со ссылкой на представителей Белого дома, солдатам с диагнозом "гендерная дисфория" требуется серьезный медицинский уход, что "представляет значительный риск для обороноспособности".

В своем решении о трансгендерах Трамп воспользовался рекомендациями министра обороны Джеймса Мэттиса.

Трамп объявил в твиттере в 2017 году, собирается изменить решение времен администрации президента Барака Обамы позволяющее трансгендерным людям открыто служить в армии.

Попытки запрета ранее были заблокированы судебными инстанциями, поэтому Пентагон начал принимать трансгендеров в армию в январе