В Аджарии из-за песчаных бурь в Африке выпал красный снег

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Из-за песчаных бурь в Северной Африке и в странах Ближнего Востока на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красноватый снег.

Как поясняют синоптики, песок и мелкая пыль, поднятые песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке, были перенесены в черноморский регион мощными воздушными потоками. При этом специалисты отмечают, что мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая дождь и снег, но иногда и висит в воздухе - небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтой дымкой. Дождь с частицами цветной пыли в пятницу прошел и в Тбилиси.

Это природное явление не опасно ни для людей, ни для экологии, успокаивают синоптики.

Сообщалось, что осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края.

"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", - сказал накануне журналистам руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Кроме того, снег с оттенками красного и бурого цвета выпал в городе Невинномысске (Ставропольский край) и его окрестностях, сообщили агентству "Интерфакс" в краевом Гидрометцентре.

Накануне также сообщалось, что желтый и розовый снег выпал на территории Одесской области Украины.