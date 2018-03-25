"День воли" в Белоруссии начался с задержания трех десятков человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - - Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич задержан в воскресенье в Минске, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Задержан Николай Статкевич, которому было отказано в проведении шествия от площади Якуба Коласа до места проведения праздничного концерта", - говорится в сообщении "Весны".

По информации правозащитников, Статкевич доставлен в РУВД Ленинского района Минска. Кроме того, сообщили в "Весне", на площади Якуба Коласа задержаны порядка 30 человек с бело-красно-белыми флагами и цветами, которые, вероятно, планировали принять участие в шествии Статкевича. Среди задержанных - группа наблюдателей "Весны" и журналисты.

Как сообщалось, белорусская оппозиция в воскресенье готовится провести разрешенные властями мероприятия по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики (БНР). Мингорисполком одобрил заявку на проведение 25 марта митинга и концерта возле Большого театра оперы и балета.

Статкевич планировал отдельно провести шествие в День воли, однако получил отказ от минских властей.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Белоруссии. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 гг., позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством, или это была только попытка создания государства.