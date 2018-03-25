Могерини провела консультации с постпредом ЕС в России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини провела в воскресенье консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике уточняется, что постпред ЕС прибыл в Брюссель после того, как был отозван для консультаций в соответствии с просьбой Европейского совета 23 марта.

"В ближайшие дни господин Эдерер продолжит проведение институциональных консультаций", - говорится в сообщении ЕВС.

Ранее в пятницу Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюсселе.

"Руководитель делегации был проинструктирован верховным представителем и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - сообщалось в коммюнике ЕВС по этому случаю.

Позже The Times написала, что США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Их скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели, полагает издание.