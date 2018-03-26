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Cовет Европы изменит устав в соответствии с позицией Москвы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне должна окончательно определить стратегию возвращения делегации РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу делегации, вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

"Три собеседника "Известий" в ПАСЕ подтвердили: в ассамблее склоняются к тому, чтобы удовлетворить требования Москвы и вообще сделать невозможным лишение права голоса какой бы то ни было национальной делегации. Гармонизация уставов комитета министров Совета Европы и ПАСЕ - наиболее реальный способ сделать это", - говорится в публикации.

После решения лишить российских депутатов в ПАСЕ права голоса из-за крымских событий 2014 года Совет Европы столкнулся с ожидаемыми трудностями в своей работе. Прежде всего это связано с отказом РФ платить ежегодные взносы в организацию, поэтому в ПАСЕ задумались над стратегией возвращения делегации России, которая поставила условием для этого восстановление своих прав в полном объеме, отмечает издание.

"Большинство выступавших на заседании ad-hoc комитета в Париже (16 марта) выступили в поддержку тезисов о том, что в Европе нельзя проводить новые разделительные линии, а проблемы, которые стоят перед Советом Европы, невозможно решить без России. И в таком ключе высказалось большинство выступавших. Следующее заседание спецкомитета пройдет в апреле в Страсбурге, а полностью работа над предложениями о гармонизации деятельности уставных органов СЕ (комитета министров и ПАСЕ) должна завершиться к июню. Мы свои позиции и предложения по изменению регламента представили, и они были учтены", - цитирует газета слова Толстого.

Решать проблемы Европы в рамках ПАСЕ без России весьма затруднительно, особенно когда некоторые важные вопросы в той или иной степени затрагивают Москву, пояснили два собеседника издания в Парламентской ассамблее. Помимо того, что из-за отказа Москвы платить членские взносы в бюджете организации образовался финансовый дефицит, отсутствие на переговорной площадке такой крупной державы не позволяет ассамблее внести свой вклад в урегулирование различных региональных кризисов, пишут "Известия".

Теги: ПАСЕ, Россия
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