Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате теракта в Йемене

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и 43 пострадали в результате двойного теракта в городе Аден на юге Йемена, сообщает в субботу информагентство Associated Press. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.

Взрывные устройства, спрятанные в автомобилях, были приведены в действие неподалеку от военного антитеррористического лагеря, где, в частности, содержат в заключении военных преступников. Согласно заявлению властей, среди погибших - трое гражданских и трое сотрудников службы безопасности.

После взрывов началась перестрелка, в результате которой были ранены десятки человек. По другим сведениям, боевики попытались взять лагерь штурмом и только после этого привели в действие бомбы.