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Самолет канадских авиалиний совершил экстренную посадку в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 175 канадской авиакомпании Air Canada вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде Вашингтона в связи с задымлением в кабине пилотов, сообщил представитель авиакомпании.

Самолет с 63 пассажирами и четырьмя членам экипажа на борту совершал рейс Air Canada 7618 по маршруту Торонто - Вашингтон, но должен был совершить посадку в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана.

В результате происшествия пострадавших нет, причины задымления устанавливаются.

Теги: США, Канада
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