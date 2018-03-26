Лондон выдал ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр на пресс-конференции в Таллине в понедельник.

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул Уильямс.

По его мнению, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".

Уильямс отметил, что он не готов рассказать о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России, об этом должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери". "Эстония самым строгим образом осуждает незаконное использование силы в Великобритании, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы полностью доверяем следствию, проводимому властями Великобритании, и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность", - сказал Луйк.

Он отметил, что Эстония оказывает Великобритании "очень сильную политическую поддержку", ее дальнейшие шаги еще рассматриваются, и о них сообщат в течение нескольких дней.