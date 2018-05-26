В Эстонии загорелся центральный полигон

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел на центральном полигоне в Эстонии, к тушению привлечены военнослужащие сил обороны и добровольные спасатели.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в спасательном департаменте, в центр тревоги в пятницу в 13:54 из села Пала волости Куусалу поступил сигнал о пожаре на центральном полигоне и взрывах.

Огонь распространялся быстро, горели молодой лес и почва, дым распространился на соседние территории. Пожаром охвачено 15 гектаров. Для ведения разведки был использован беспилотник спасательного департамента. К тушению, кроме спасателей, привлечены самолет сил обороны, военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы.

"Для жителей угрозы нет, работы по тушению совместно с Силами обороны в субботу будут продолжены", - сказал руководитель спасательных работ Андрус Аасмяэ.