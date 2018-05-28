Площадь пожара на военном полигоне в Эстонии увеличилась до 150 га

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в пятницу на территории Центрального полигона Эстонии, пока не удается локализовать, с субботы его площадь увеличилась до 150 га.

"В настоящее время возгорание в районе села Пала (Pala) распространилось на территории около 150 гектаров. В его тушении задействованы три команды спасателей, добровольцы, самолет Сил обороны, военнослужащие", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Северного спасательного центра.

Сообщение о пожаре и взрывах на полигоне поступило в пятницу в 13.45, тогда площадь горения растительности составляла 15 га. В субботу спасатели сообщили о распространении огня уже на 50 га и заверили, что возгорание локализовано.

О причинах пожара пока неизвестно. Военные сообщают, что в последние дни стрельбы и другие мероприятия на полигоне не проводились. Люди не пострадали.