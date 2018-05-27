Ким Чен Ын выразил "твердое намерение" встретиться с Трампом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын во время внезапной для публики встречи со своим южнокорейским соседом Мун Чжэ Ином заявил, что твердо намерен провести саммит с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что последний несколькими днями ранее отменил его, сообщает в воскресенье информагентство "Ренхап".

"Ким Чен Ын поблагодприл Мун Чжэ Иина за его усилия для подготовки саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, и выразил твердое намерение провести эту историческую встречу", - говорится в сообщении ЦТАК (Центрального телеграфного агентство Кореи), которое цитирует "Ренхап".

В свою очередь, сообщается, что президент Южной Кореи призвал Ким Чен Ына добиться встречи с Трампом и пожелал извлечь максимум пользы из переговоров.

В минувший четверг было опубликовано письмо Трампа северокорейскому лидеру, в котором президент США упрекнул Ким Чен Ына в "необычайной злобе и открытой враждебности" в связи с тем, что Пхеньян пригрозил отменить саммит из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.

Тем не менее, обе стороны продолжили подготовку к переговорам в Сингапуре. Между тем, в прессе появились сообщения о том, что закончить приготовления к 12 июня технически невозможно, что разозлило Трампа, настаивающего, что времени (на случай, если он передумает) еще предостаточно.

В субботу президент США сообщил журналистам, что подготовка к саммиту с Северной Кореей идет "очень хорошо".