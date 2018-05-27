Иордания отказалась от совместного с Россией проекта по постройке АЭС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Иордания отказалась от проекта по строительству АЭС, соглашение о котором было подписано в 2015 году с "Росатомом"; проект оказался слишком дорогим, пишет в субботу Jordan Times.

По плану станция мощностью 2 тысячи мегаватт должна была обойтись в $10 млрд. Строительство планировали завершить в 2022 году. Однако власти Иордании сочли, что такие расходы будут неоправданными.

При этом Амман не намерен отказываться от сотрудничества с "Росатомом". Теперь он рассчитывает на поддержку российской компании в строительстве реакторов малой мощности, которые будут безопаснее, потребуют меньше денег, к тому же местные власти надеются, что к этому проекту удастся привлечь инвесторов.