Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен сделать все для того, чтобы саммит КНДР и США при участии Сеула все-таки состоялся 12 июня. Ким Чен Ын тоже говорит, что твердо намерен встретиться с Трампом; в Вашингтоне же лишь сообщают, что подготовка к встрече (которую ранее отменил Трамп) продолжается и, если будет необходимость, завершится к назначенному сроку.

- Криштиану Роналду намекнул на свой уход из "Реала" после его победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем". "Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

- Иордания отказалась от совместного с "Росатомом" проекта по строительству АЭС за $10 млрд из-за его дороговизны.

- В Кремле назвали дату очередной "прямой линии" с президентом РФ: она состоится 7 июня.