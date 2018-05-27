Израиль начал возводить морской барьер от сектора Газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", - написал он в твиттере.

По его словам, благодаря этому барьеру ХАМАС (палестинское движение - ИФ) потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

Либерман отметил, что строительство данного сооружения будет завершено к концу 2018 года.

Израиль и Египет установили блокаду сектора Газа в 2007 году, когда движение ХАМАС взяло его под контроль.