Трамп раскритиковал Обаму за нежелание противостоять попыткам "российского вмешательства" в выборы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама не предпринимал мер по защите от предполагаемых попыток российского вмешательства в американские выборы, так как верил в победу Хиллари Клинтон.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в связи с так называемым российским вмешательством, когда еще до выборов получил информацию об этом от ФБР? Да потому что он полагал, что победит Хиллари (Клинтон - ИФ) и не хотел расстраивать ее планы. Тогда он был у власти, а не я, и ничего не предпринял", - написал он в твиттере.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США. В настоящее время команда спецпрокурора Роберта Мюллера ведет расследование с целью выяснить, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Трампа.