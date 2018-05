Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате субтропического урагана "Альберто", который обрушился на южное побережье США. Как сообщает NBC, жертвами стали телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые работали на региональном канале WYFF.

Погибшие находились в в округе Полк, штат Северная Каролина, где делали репортаж об урагане.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH