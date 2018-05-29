Что случилось этой ночью: вторник, 29 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вашингтон отложил на неопределенный срок расширение санкций против Северной Кореи. Источники The Wall Street в Белом доме назвали причиной возобновление переговоров по вероятной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Южнокорейские СМИ также утверждают, что зампред правящей Трудовой партии КНДР направится в Нью-Йорк, чтобы встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео.

- Субтропический шторм "Альберто", бушевавший на Кубе, отправился на север — к США. Американские СМИ сообщили о первых погибших — ими стали два журналиста, делавших репортаж об урагане.

- Президент Парагвая досрочно ушел в отставку: в ходе парламентских выборов в Парагвае в апреле он получил полноценное сенатское место.