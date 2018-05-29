СМИ узнали о визите высокопоставленного чиновника КНДР в США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чол прибыл в Пекин во вторник, чтобы оттуда отправиться в США для участия в переговорах о подготовке к возможному саммиту лидеров двух стран. По словам источников южнокорейского агентства "Ренхап", он зарезервировал рейс в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Ким Ен Чол (Kim Yong-chol) отправится в США в ответ на недавние визиты госсекретаря США Майка Помпео. Как ожидается, чиновники окончательно договориться о встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Саммит глав государств, как ожидается, состоится в Сингапуре 12 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от запланированных переговоров с Ким Чен Ыном. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Дональд Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.