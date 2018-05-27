Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, отмечая, что приезд состоялся, несмотря на неопределенность вокруг самой встречи.

Подготовку к саммиту с американской стороны возглавит экс-посол США в Южной Корее Сон Ким, участвовавший в переговорах по денуклеаризации КНДР в 2005 году. Он уже пересек границу между двумя Кореями и должен в ближайшее время встретиться с заместителем главы северокорейского МИДа Чхве Сон Хи, который хорошо знаком американскому дипломату со времен переговоров по денуклеаризации.

В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Ранее Р.Шрайвер сопровождал госсекретаря США Майка Помпео в ходе его визита в Пхеньян

По данным The Washington Post, переговоры представителей США с северокорейскими официальными лицами продолжатся в понедельник и во вторник.

Ранее Белый дом заявлял, что подготовка к саммиту будет продолжаться, несмотря на то, что его проведение находится под вопросом. Встреча лидеров двух стран была запланирована на 12 мая в Сингапуре. Однако на этой неделе Дональд Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что отказывается от проведения саммита из-за враждебных заявлений северокорейской стороны. Позднее американский президент объявил, что встреча все же может состояться.

Пхеньян, со своей стороны, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость.