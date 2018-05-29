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Грузия разорвет дипотношения с Сирией в связи с ее признанием независимости Абхазии и Южной Осетии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии начало необходимые процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой в связи с тем, что она признала независимость Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении МИД республики, распространенном во вторник.

"В результате манипуляций со стороны Российской Федерации сирийский режим 29 мая принял решение, нарушающее международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона. Этим действием режим Асада поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии", - говорится в заявлении МИД.

"С учетом этого Грузия начала процедуры с целью разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", - отметили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество соответственно отреагировать на действия Сирии.

Ранее Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией на уровне посольств.

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Теги: Грузия, Сирия, Южная Осетия
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