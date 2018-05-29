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США и ЕС осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США осуждают признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии и призывают сирийское руководство отозвать свое решение, заявила исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд.

"Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью суверенной территории Грузии. США рассматривают признание независимости этих регионов как нарушение территориальной целостности Грузии", - сказала Руд журналистам во вторник после состоявшейся в грузинским МИДе встрече с аккредитованными в Грузии зарубежными дипломатами.

По ее словам, США призывают также Россию, Никарагуа, Венесуэлу и Науру поменять свое решение о признании независимости этих территорий.

"Также подчеркну, что существуют конкретные последствия, которые следуют за подобными признаниями", - сказала дипломат, напомнив, что уже существуют определенные законодательством США шаги в отношении тех стран, которые признают эти территории независимыми государствами. Посол считает, что все международное сообщество должно объединиться для поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В свою очередь глава представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман заявил после встречи в грузинском МИД журналистам, что ЕС осуждает решение Сирии. По его словам, эту новость сейчас активно обсуждают в Брюсселе. "Сейчас я могу сказать, что ЕС полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ. И поэтому, ясно, что мы осуждаем решение Сирии, которое противоречит международному праву", - сказал Херман.

Он отметил, что ЕС продолжит прилагать усилия в направлении мирного урегулирования конфликтов.

Заявление по решению Сирии также сделал во вторник журналистам посол Франции в Грузии Паскаль Менье, по словам которого, для Франции данное решение сирийского руководства ничего не значит. Он подчеркнул, что Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Свое отношение к решению Дамаска выразил и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим плечом к плечу с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна", - написал Климкин в своем твиттере во вторник.

Ранее во вторник Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном с Сирией признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. После этого Грузия заявила о начале проведения процедур по разрыву дипотношений с Сирией.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в связи с этим заявил, что разрыв дипотношений с Сирией со стороны Грузии из-за признания Дамаском суверенитета Абхазии и Южной Осетии не остановит процесс налаживания сотрудничества с этими странами. "Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии можно только приветствовать. Обе кавказские республики уже практически десять лет живут как суверенные государства и вряд ли когда-либо вернутся в состав Грузии. Их независимость от Тбилиси - свершившийся факт. Сирийскому руководству хватило политической дальновидности и мудрости его признать", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

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Теги: Сирия, Абхазия, Южная Осетия
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