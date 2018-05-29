Хлопок подорожал до максимума за 4 года после шторма "Альберто"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на хлопок-сырец на мировых рынках выросли до максимума с мая 2014 года, поскольку ливневые дожди в США после шторма "Альберто" залили основные регионы разведения хлопка в США, пишет The Financial Times.

На бирже ICE июльский контракт на хлопок-сырец подорожал на 4,3%, до 93,21 цента за фунт ($2,05 за 1 кг).

"Ливни усилили трудности посевной хлопка в США, которая ранее осложнялась засухой по всем южным равнинам США", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперты Commerzbank отмечают, что исключительная засуха в Техасе привела к снижению прогнозов урожая. При этом усилились ожидания, что Китай, несколько лет сокращавший запасы хлопка, может увеличить закупки волокна в США.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился на Мексиканский залив в понедельник. В связи с этим власти штата Флорида ранее эвакуировали граждан, проживающих вдоль побережья. Во вторник он ослаб до тропической депрессии.

Пшеница в США также дорожает из-за опасений ухудшения качества урожая. Цена твердой краснозерной пшеницы увеличилась до максимума за три года - $5,7375 за бушель ($210,8 за тонну).