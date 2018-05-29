Шторм "Альберто" ослаб до тропической депрессии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Субтропический шторм "Альберто", ранее обрушившийся на юго-восточное побережье США, ослаб до уровня тропической депрессии, сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Синоптики прогнозируют во вторник сильные дожди на территории штатов Флорида и Алабама, сообщает телеканал CBS. В среду и четверг "Альберто" пройдет по территории штатов Теннесси, Кентукки и Огайо, после чего достигнет северной границы США в районе Великих озер.

Ранее сообщалось, что телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые делали репортаж о шторме в штате Северная Каролина, погибли после того, как на их автомобиль упало дерево, поваленное сильным ветром.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился на побережье Мексиканского залива в понедельник, власти штата Флорида провели эвакуацию граждан.

Американские СМИ уточняли, что сезон ураганов в регионе официально еще не начался, однако "Альберто" стал первым штормом, получившим официальное название.

Сезон ураганов в Атлантике начинается примерно 1 июня и длится до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Согласно прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".