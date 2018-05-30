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Совбез ООН обсудил выводы международного расследования о крушении рейса MH17

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нидерланды и Австралия призывают Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины, заявил глава нидерландского МИД Стеф Блок.

"Австралия и Нидерланды в прошлую пятницу заявили, что считают РФ ответственной за участие в крушении малазийского самолета MH17. Как следствие, Нидерланды и Австралия сегодня призывают Россию серьезно и конструктивно подойти к взаимодействию с нами по этому вопросу и принять на себя эту ответственность (за крушение "Боинга" - ИФ)", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.

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Кроме того, Россия, по его словам, "должна начать сотрудничать в полном объеме с Совместной следственной группой в рамках текущего расследования".

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не признает выводы группы и настаивает на проведении "независимого и заслуживающего доверия расследования".

"Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим", - сказал он. "Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", - добавил Небензя.

В прошлый четверг в ССГ, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля - воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Россия заявила, что непричастна к крушению "Боинга".

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Теги: Нидерланды, СБ ООН, MH17
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