Что случилось этой ночью: среда, 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Киеве ищут убийцу российского журналиста Аркадия Бабченко. Накануне полиция распространила ориентировку на предполагаемого преступника, всю ночь опрашивали свидетелей и искали необходимые записи на камерах видеонаблюдения и авторегистраторах. Между тем, Москва и Киев уже обменялись взаимными обвинениями в связи с убийством журналиста.

- В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное итогам расследования о крушении рейса MH17 под Донецком. США и Нидерланды вновь призвали Москву взять на себя ответственность за катастрофу; российский постпред в ответ опять говорил о недопустимости языка ультиматумов.

- ЦРУ считает, что Северная Корея на самом деле не собирается сворачивать свою ядерную программу. Таким образом, основная цель встречи Трампа с Ким Чен Ыном оказывается под вопросом. Зато лидер КНДР готов пойти навстречу гастрономическим пристрастиям президента США: в Пхеньяне может появиться бургерная.

- Минтруд обещает до конца года увеличить пособие по уходу ребенком в возрасте от полутора до трех лет, которое сейчас составляет 50 рублей. Правда, насколько оно вырастет, пока не сообщают.

- Западноевропейские христиане оказались больше подвержены ксенофобии, чем атеисты. Верующие в целом хуже отзываются о мигрантах, не доверяют мусульманам и с подозрением относятся к евреям.