Суд в Киеве отказал Саакашвили в иске к МВД Украины в связи с лишением гражданства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева рассмотрел по сути и отказал в удовлетворении исковых требований лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел Украины о признании незаконным и недействительным приказа МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретения им гражданства Украины.

"Истец просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД "Об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины и журналов учета", форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части определения в данной Форме заявления указания "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою", - сообщает в среду пресс-служба суда.

После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - "отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд.

12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".