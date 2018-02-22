Саакашвили пообещал скоро вернуться на Украину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться на Украину; об этом политик написал в среду в своем фейсбуке, комментируя решение Госпогранслужбы, которая запретила ему въезд в страну до 2021 года.
"Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший барыга от страха, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", - написал Саакашвили.
"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...", - продолжил он.
В июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года экс-президент Грузии пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.
22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля бывший губернатор Одесской области был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.