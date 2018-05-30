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Организатор "убийства" Бабченко задержан в Киеве

Есть обновление от 17:57

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, гражданина Украины.

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал Грицак в среду на брифинге.

По его словам, этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему в качестве задатка $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

"Гражданин Г предложил своему знакомому из числа бывших АТО-шников за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко", - сказал глава СБУ.

"Известно, что после совершения убийств Г. планировал покинуть Украину... Через третью страну планировал выехать в РФ", - добавил глава СБУ.

Как выяснилось в среду, российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив и здоров. Он участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов, уточнил Грицак.

Грицак ранее на брифинге в Киеве заявил, что СБУ располагает данными, согласно которым "убийство" журналиста Бабченко в Киеве было совершено по заказу российских спецслужб.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в среду в Киеве.

Между тем директор ФСБ Александр Бортников назвал "чушью" и провокацией заявления украинских властей о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Аркадия Бабченко.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу" в среду.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг ранее озвученные заявления украинских политиков, обвиняющих российские власти в причастности к убийству в Киеве Бабченко.

"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства вот так сотрясать воздух, русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного, беспристрастного расследования", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать звучащие из Киева обвинения в адрес России.

По словам Пескова, международное сообщество должно жестко отреагировать на вопиющие случаи гибели журналистов и оказания на них давления, которые происходят в последнее время на Украине.

Вечером 29 мая сообщалось, что в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, журналист Бабченко. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Теги: Украина, Аркадий Бабченко
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