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"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко оказался жив

Есть обновление от 17:28

Он пришел на брифинг СБУ и сообщил, что участвовал в операции украинских спецслужб

Аркадий Бабченко оказался жив
Аркадий Бабченко
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины сообщила, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, Бабченко участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов.

Сам журналист также присутствовал сегодняшнем на брифинге СБУ в Киеве.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - рассказал он.

Он добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.

"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал Бабченко.

По его словам, то, что заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

Грицак, в свою очередь, также рассказал о задержании в Киеве в среду организатора "убийства".

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал он.

Накануне вечером стало известно, что в Днепровском районе Киева у входа в свою квартиру был застрелен журналист Аркадий Бабченко. Сообщалось, что он был убит тремя выстрелами в спину.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Вскоре полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

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Теги: Аркадий Бабченко
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