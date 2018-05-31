Замглавы МИД РФ прокомментировал позицию Киева по миротворцам в Донбассе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в опубликованном в четверг интервью газете "Известия " заявил, что власти Украины не заинтересованы в осуществлении миротворческой операции в Донбассе.

"В политологическом и информационном пространстве тема затрагивается. Но если говорить о том, что происходит на дипломатическом треке, то пока движения нет. Мы свой проект резолюции внесли еще в прошлом году. Нормальная работа над этим предполагает внесение соответствующих поправок, контрпредложений. Но этого не происходит", - сообщил Грушко, отвечая на вопрос издания о том, есть ли прогресс с введением миротворцев ООН в Донбасс согласно предложению России.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что "это вызывает у нас ощущение, что на самом деле Киев не заинтересован в осуществлении миротворческой операции в соответствии с Минскими договоренностями".

"Ведь именно предложение России четко соответствует Минским соглашениям и, в частности, исходит из того, что на Украине, если говорить о международных организациях, центральную роль должна продолжать выполнять ОБСЕ и никто другой (предложенный РФ вариант миротворческой операции предполагает охрану сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе - "Известия")", - приводит издание слова Грушко.