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Асад заявил, что позиция Москвы удержала Запад от комплексного удара по Сирии

Президент вновь подчеркнул, что у сирийских властей нет химического оружия, из-за которого по стране наносили удары

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сирия благодаря России избежала массированного удара со стороны стран Запада после якобы имевшего место применения химического оружия Дамаском в Восточной Гуте, заявил президент страны Башар Асад.

"Мы полагаем, тут есть два момента. Во-первых, они рассказали эту историю, эту ложь, а общественность во всем мире и на Западе им не поверила. Но отступать было некуда. Нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное", - сказал он в интервью RT.

"Во-вторых, это было связано с позицией Москвы. Как вам известно, тогда россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные) - они (страны Запада- - ИФ)рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры", - подчеркнул Асад.

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Президент подчеркнул, что власти Сирии не располагают химическим оружием. "У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа", - заявил он.

"Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него? Или во время? То есть получается нелогично", - отметил президент Сирии.

"Далее. В этом районе (Восточной Гуте - ИФ) была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было", - заявил Асад.

"Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: "Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки". То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию", - добавил президент.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Теги: Сирия, Башар Асад, Россия
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