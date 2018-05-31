Северная Корея направит делегацию на межпарламентский форум в Москву

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - КНДР направит официальную парламентскую делегацию на Международный форум "Развитие парламентаризма", который проводит Госдума в Москве 4-5 июня, сообщил "Интерфаксу" вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой.

"Будет делегация от КНДР, они подтвердили, депутаты парламента", - сказал Толстой, добавив, что приедет делегация из нескольких парламентариев.

По его словам, среди стран, которые не направили своих официальных делегаций на форум, США, Канада, Австралия и Великобритания.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров в Пхеньяне пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.