Госсекретарь США начал переговоры в Нью-Йорке с генералом из КНДР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Майк Помпео начал переговоры с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, сообщает в четверг агентство АР.

Как пишет агентство, темой переговоров станет "спасение саммита Кима и Трампа". Ранее госсекретарь США и высокопоставленный представитель КНДР встретились за ужином в Нью-Йорке.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита 12 июня с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений КНДР. Пхеньян в ответ на это заявил, что по-прежнему готов к диалогу. Позже американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.