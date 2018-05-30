Белый дом сообщил об успешной подготовке к саммиту с КНДР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США продолжают подготовку к возможной встрече президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в понедельник журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Госсекретарь США Майк Помпео продолжает проводить встречи, связанные с возможной встречей лидеров КНДР и США. Сандерс напомнила, что американская делегация провела встречу с северокорейской делегацией в Сингапуре в среду, аналогичная встреча запланирована на четверг. "Нам также поступают сообщения из демилитаризованной зоны от делегации во главе с послом (США на Филиппинах - ИФ) Сун Кимом, которая встретилась с северокорейской стороной сегодня, и их переговоры продолжатся. И информация об этих переговорах очень позитивная, и мы продолжим продвигаться (в переговорах - ИФ)", - добавила Сандерс.

Ранее стало известно, что, по данным госдепа США, переговоры Помпео с вице-председателем северокорейского Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, прибывшим в Нью-Йорк должны пройти 30 и 31 мая.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.