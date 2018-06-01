Премьер Грузии Квирикашвили поручил МВД вернуть из прокуратуры дело об убийстве двух подростков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, после того как ему не дали возможности выступить на проходящей акции протеста перед зданием парламента, на брифинге в Госканцелярии в ночь на пятницу заявил, что с завтрашнего дня МВД вернет из прокуратуры уголовное дело об убийстве двух подростков в свое распоряжение и следствие будет вести непосредственно министр внутренних дел Георгий Гахария.

"Второе, о чем хочу сказать, что после создания парламентской следственной комиссии большинство в ней должны представлять представители оппозиции", - сказал премьер.

Он заявил и том, что Главный прокурор Ираклий Шотадзе сделал достойный шаг, подав в отставку с должности.

"Исходя из этого, мы должны начать процедуру рассмотрения кандидатов на пост Главного прокурора. Я уже дал распоряжение министру юстиции подобрать нового Главного прокурора с учетом мнения широкого круга населения. В процессе должны быть включены парламентарии, представители всего общества, неправительственных организаций", - сказал Г.Квирикашвили.

Он отметил, что будет лично контролировать процесс расследования.