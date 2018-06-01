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Участники митинга в Тбилиси не отказались от требования отставки правительства

Есть обновление от 01:46

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Участники проходящего в Тбилиси перед зданием парламента многотысячного митинга не отказываются от своих требований отставки правительства. Как заявили на митинге его организаторы, они намерены продолжать акцию до тех пор, пока премьер-министр Георгий Квирикашвили не уйдет со своего поста.

Митинг в Тбилиси начался в связи с делом об убийстве в конце прошлого года двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе в четверг обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которые, по его мнению, находятся на свободе, покрываемые влиятельными родственниками. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

"Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по вердикту суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - заявил журналистам Саларидзе.

В связи с протестом главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в четверг ушел в отставку. После этого участники митинга потребовали отставки правительства.

Акции солидарности с отцом убитого проводятся в эти часы и в других городах Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, в Батуми несколько сотен человек собрались на площади Европы и заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока митинг продолжается в Тбилиси.

Между тем к акции присоединились представители различных оппозиционных политических партий, которые заявляют, что поддерживают требование отставки всего правительства во главе с премьером. При этом среди оппозиционеров, пришедших на акцию, присутствуют как представители бывшей правящей партии, так и их противники.

В четверг вечером участники митинга не дали выступить премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, который пришел к зданию парламента, где проходит акция. В сторону премьера полетели различные предметы из толпы, которая скандировала: "Уходи!". Премьера вывела с территории его охрана.

Позже премьер провел специальный брифинг, в ходе которого заверил, что расследование будет проведено объективно и общество получит в кратчайшие сроки ответы на все вопросы, которые возникли в связи с делом об убийстве подростков.

При этом он считает, что произошедшее на митинге, когда ему не дали высказаться, было провокацией, которую устроила небольшая политически ангажированная группа.

На данный момент митинг в Тбилиси продолжается. На проспекте Руставели присутствуют сотрудники полиции, которые следят за происходящим.

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Теги: Грузия, Тбилиси
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