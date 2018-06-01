Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кресло председателя Совета Безопасности ООН в июне переходит постоянному члену Совета - России, в центре внимания в этом месяце будет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия хочет сделать основной темой своего председательства ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке, так как на данную тему "надо поговорить в комплексе".

Российский дипломат отметил, что ситуация на Ближнем Востоке обсуждается регулярно на сессиях Совета Безопасности, "раз в месяц или чуть реже", однако в июне это будет происходить чаще.

"У нас главное мероприятие - это заседание Совета Безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не а не по отдельности, как сейчас часто происходит (...) Мы эту тему предложили, и она была согласована", - пояснил В. Небензя.

Заседание Совета, на котором члены проведут комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, запланировано на 25 июня. Российский постпред не уточнил, кто будет представлять Россию на заседании, однако отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров скорее всего не примет участие во встрече.

О необходимости провести комплексный обзор ситуации в ближневосточном регионе много раз заявляли представители РФ, в том числе и С.Лавров.

Председательство в СБ

В последний раз Россия председательствовала в Совбезе ООН более полутора лет назад - в октябре 2016 года - когда постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин.

Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Россия, Китай, Франция, Великобритания и США являются постоянными членами Совета, еще десять непостоянных членов избираются Генассамблеей сроком на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Государства-члены Совета выполняют обязанность председателя по очереди, в соответствии с английским алфавитом.

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это единственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов Организации.