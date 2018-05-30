Постпред РФ в ООН рассказал о притеснениях журналистов на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что Киев обвинит Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, так как подобные обвинения уже звучали ранее.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что сегодня в Киеве был убит российский гражданин журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило не раз до этого", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

По его словам, "другие журналисты убегают из страны от преследований, а если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу "РИА-Новости Украина"".

Кроме того, постпред РФ при ООН также отметил, что представители СМИ, офисы телеканалов, дома их владельцев "подвергаются нападениям националистов". "9 мая радикалы совершили попытку поджога офиса телеканала "Интер" за трансляцию концерта в честь Дня Победы", - привел он в качестве примера один из случаев нападения.

"На Украине творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве. Но там можно, и можно закрывать на это глаза. Власть в Киеве ведет наступление на основные права и свободы человека, подавляет инакомыслие, действует методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений, ведет дело к насильственной украинизации страны", - сказал он/

По словам российского дипломата, "что бы ни происходило на Украине, российский след - это универсальный тезис".

"Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине. Вы питаетесь штампами и клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных. Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависти изливает киевская власть на Россию, какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой пышут? Впрочем, не только они", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был застрелен в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. В 2017 году он уехал из России из-за угроз расправы.