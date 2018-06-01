Премьер-министр Италии Конте принес присягу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу принес присягу на церемонии в Квиринальском дворце в Риме.

Помимо Конте в состав правительства вошли 18 министров. В настоящее время они также приносят присягу.

Министром экономического развития, труда и социальной политики стал глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, он также занимает должность вице-премьера. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини стал главой МВД, и, как и Ди Майо, вице-премьером.

Известный своей критикой в адрес Европейского союза экономист Паоло Савона стал министром по делам ЕС, пост главы МИД занимает юрист Энцо Моаверо Миланези, министром юстиции назначен адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны - Элизабетта Трента. Министром экономики стал Джованни Триа.

Накануне президент Италии Серджо Маттарелла поручил юристу Конте сформировать кабмин, что не удавалось сделать итальянским политикам на протяжении нескольких месяцев. Так, на прошлой неделе партии "Лига" и движение "Пять звезд" предложили президенту Италии список кандидатов на посты министров, однако Маттарелла отклонил этот вариант, не согласившись с кандидатурой Савоны на посту министра экономики.

Ранее Конте уже был и.о. премьер-министра Италии, но отказался от попыток сформировать правительство и сложил полномочия.