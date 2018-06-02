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Белый дом опубликовал фото Трампа с письмом от Ким Чен Ына

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Белый дом вечером в пятницу опубликовал фото президента Дональда Трампа, принимающего от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля письмо Ким Чен Ына, сообщает The Hill со ссылкой на помощника президента Дэна Скавино.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что письмо очень хорошее и интересное, однако он его еще не читал. Президент США добавил, что, возможно, его ждет большой сюрприз.

Американский лидер также подтвердил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Еще до этого Белый дом сообщал, что подготовка к встрече будет завершена в срок, несмотря на то, что ранее договоренность была практически аннулирована.

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Теги: Дональд Трамп, США, Ким Чен Ын
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