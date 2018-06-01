Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Мы встречаемся с председателем 12 июня", - сказал Трамп, добавив, что он надеется, что это будет "успешный процесс". "Я никогда не говорил, что все пройдет за одну встречу. Я думаю, что это будет процесс", - добавил он.

Такое заявление президент США сделал после встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

Трамп заявил, что в Пхеньяне, по его мнению, действительно стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. "Они (КНДР- ИФ) хотят развиваться как страна, и это произойдет, я не сомневаюсь", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что в случае нормализации отношений с КНДР, основные затраты на модернизацию этой страны возьмут на себя такие страны, как Южная Корея, Япония и Китай. "Это их соседи, а не наши", - сказал президент. "Я не думаю, что мы будем много на это тратить", - добавил Трамп.

Также лидер США высказался о встрече главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 31 мая в Пхеньяне.

"Мне не понравилась вчерашняя встреча с участием России (Лаврова - ИФ). Однако у этого визита могут быть позитивные последствия. Если они будут позитивные, то мне нравится эта встреча, если же негативные - то нет", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения намеченного на 12 июня саммита с Ким Чен Ыном, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян в ответ на это заявил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

Ранее на этой неделе стало известно, что США не станут расширять санкции против КНДР.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Чим Чен Ыном в Пхеньяне. Он пригласил северокорейского лидера в Россию и договорился с ним о проведении саммита КНДР-РФ.