США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подготовка саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, натолкнулась на проблему материально-технического обеспечения: стороны не могут решить, кто заплатит за гостиничный номер Ким Чен Ына, пишет в пятницу Washington Post.

Президентский люкс в в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, обойдется в $6 тысяч за ночь, не говоря о размещении делегации КНДР, отмечает издание. Кроме того, гостям из Пхеньяна для перелета в Сингапур может потребоваться самолет стороннего государства.

Представители КНДР хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, и, как сообщает источник WP, США готовы на этой пойти. Однако при этом американская сторона опасается, что КНДР могут воспринять это как оскорбление. Поэтому США ведут переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил северокорейские счета.

Подобная практика существовала и раньше, отмечает издание. Так, во время Олимпиаде в Пхенчхне Сеул взял на себя оплату расходов делегации КНДР, заплатив за нее $2,6 млн.