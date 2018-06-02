В Каталонии приведено к присяге новое правительство

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новое правительство испанского автономного сообщества Каталония во главе с Кимом Торрой приведено в субботу к присяге, сообщает телевидение Испании.

Телевидение отмечает, что с началом работы нового правительства прекращается действие 155-й статьи испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Она была применена после попытки проведения в Каталонии референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Между тем, Ким Торра выступил с призывом к премьеру Испании Педро Санчесу продолжить диалог между Барселоной и Мадридом. "Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим - правительство с правительством", - сказал он, выступая на церемонии вступления в должность каталонского регионального правительства.

Новое правительство Каталонии так же, как и прежнее, придерживается идей независимости.

Сторонники независимости одержали победу на внеочередных выборах, которые состоялись в Каталонии в декабре.

Ранее в субботу испанский король Фелипе VI принял присягу социалиста Педро Санчеса на посту нового главы правительства страны. Возможность сформировать новое правительство Санчес получил после того, как накануне конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.