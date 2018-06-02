Что произошло за день: суббота, 2 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве задержали киллера, который застрелил в 2012 году криминального авторитета Ильгара Алиева, бывшего близким сподвижником "вора в законе" Аслана Усояна (известного как "Дед Хасан").

- Мосгордума приняла постановление о назначении даты выборов мэра столицы на 9 сентября.

- В Испании новое правительство автономного сообщества Каталония во главе с Кимом Торрой приведено к присяге, а новый глава правительства Испании Педро Санчес присягнул королю Фелипе VI.

- Google решил не продлевать контракт с Пентагоном из-за опасений сотрудников, что разрабатываемый искусственный интеллект для использования на беспилотниках приведет к гибели людей.

- В Государственной миграционной службе Украины заявили, что главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства, если ему сообщено о подозрении.