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В Великобритании занялись проверкой источников благосостояния около 140 россиян

Также, по данным британских СМИ, ей подверглись люди, чьи активы связаны с Россией или ее выходцами

В Великобритании занялись проверкой источников благосостояния около 140 россиян
Лондон
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами, пишет в воскресенье газета The Times.

"Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования - ИФ), исходя из их национальности", - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.

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Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое "неясное происхождение".

Однако, пишет The Times, по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, "значительное число этих людей - россияне, либо связаны с россиянами".

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, - говорит источник издания, - поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос".

В апреле, как сообщала газета The Sunday Times, премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении "незаконных финансов" россиян в стране.

Еще ранее, в конце марта, по данным BBC, финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии". Как утверждает Transparency International, на данные которой опираются депутаты, имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было приобретено на средства "подозрительного происхождения". Часть этой суммы - купленная россиянами британская недвижимость стоимостью около 880 млн фунтов.

Что произошло в Солсбери:

В начале марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Скипали позже пошли на поправку и были выписаны из больницы. Юлия Скрипаль выступила с обращением, показанным по британскому ТВ, в котором сказала, что хотела когда-нибудь вернуться в Россию.

В свою очередь в посольстве РФ в Лондоне назвали произнесенный Скрипаль текст переводом с английского.

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Теги: Великобритания, Россия
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