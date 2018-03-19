Британские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в стране

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Члены Палаты общин парламента Великобритании призвали обязать иностранных граждан, связанных с политикой (politically exposed persons, влиятельные политические лица), раскрыть принадлежащее им недвижимое имущество на территории страны и объяснить происхождение средств на его покупку, пишет The Guardian.

Эти призывы направлены главным образом на граждан РФ и вызваны инцидентом с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Согласно предложению лидера партии либерал-демократов Великобритании Винса Кейбла, суд может обязать таких владельцев недвижимости отчитаться о том, как именно она была оплачена. В противном случае недвижимость может быть конфискована.

"Премьер-министр должна потребовать от олигархов, которых явно можно считать влиятельными политическими лицами, объяснить в письменном виде и с предоставлением подробной документации, как они заработали свои состояния. Если ответы не будут достаточно откровенными или удовлетворительными, власти должны немедленно изъять у них активы", - заявил Кейбл, ранее занимавший должность министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования.

По последним оценкам, состоятельным россиянам, связанным с политикой, принадлежит британская недвижимость на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,53 млрд), преимущественно в Лондоне. Реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие объекты недвижимости приобретаются через зарегистрированные в офшорах фирмы, полагает издание.

В минувшем году власти Великобритании постановили, что имена конечных владельцев домов на территории страны, купленных через офшорные компании, должны быть раскрыты до 2021 года. Теперь представители Лейбористской партии требуют, чтобы изменения вступили в силу ранее.

Как сообщалось, 5 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против Москвы, включая высылку 23 российских дипломатов. Между тем Маргарет Ходж, член парламента от Лейбористской партии, назвала такие меры недостаточными.

"Разве не будет гораздо более эффективным ужесточение контроля над использованием Россией Великобритании в качестве надежной гавани для своих незаконных средств?" - приводит ее слова The Guardian.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.