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Великобритания предложит G7 создать "силы быстрого реагирования" на политику России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На открывающемся в пятницу саммите "большой семерки" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с инициативой о создании специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России..., будь то война в киберпространстве или убийства", - цитирует высказывание министра BuzzFeed.

При этом издание ссылается на имеющуюся в его распоряжении аудиозапись частной беседы Джонсона с членами британской Консервативной партии.

Глава МИД отметил: "Проблема в том, что Россия слишком хороша в распространении насилия, они просто замечательны. Мы должны определять и устранять это".

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Теги: Великобритания, Борис Джонсон, G7
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